Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: مقتل القيادي في حماس "محمود فطاير" بغارة على منطقة في دير البلح
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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19 :27
مدفعية العدو استهدفت مشاع المنصوري - مجدل زون
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19 :26
هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات تتمة
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19 :20
وزارة الحرب الأميركية: أبرمنا اتفاقا لمضاعفة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي باك 3 إلى ٣ أضعاف وثاد إلى ٤ أضعاف
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