صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 20 شخصًا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطن (ب.ح.) و18 سوريًّا في وادي مرهج - رأس بعلبك لإقدامهم على الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.• دهم منازل مطلوبين في بلدة الخضر – بعلبك لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026، وضبْط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.• دهم منازل مطلوبين في بلدة تعلبايا – زحلة لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 2 /8 /2026 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين، وضبْط أسلحة وذخائر حربية.• توقيف السوري (م.ج.) عند حاجز دورس – بعلبك لتجوله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبْط كمية من المخدرات في حوزته.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".