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Tayyar Article

أكسيوس عن مصدر: الممثل الأعلى لمجلس السلام ومستشار المجلس اجتمعا بنتنياهو اليوم وأبلغاه بوجوب وقف مهاجمة غزة

  • 03 August 2026
  • 45 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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