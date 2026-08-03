وكعادته وبدون سابق إنذار يقرر الرئيس ترامب وقف العملية العسكرية الكبرى على إيران، وبعد أن كانت طبول الحرب تُقرع بقوة وذلك على وقع ضربات عسكرية أميركية طاولت محيط مضيق هرمز، ولا سيما مواقع انطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي كانت تستهدف السفن والناقلات العابرة للمضيق، لا سيما تلك التي كانت تسلك مسارات رديفة غير تلك المحددة من قبل الحرس الثوري. ولقد بدا واضحاً أن حجم الضربات العسكرية الأميركية لن يغير شيئاً على صعيد موازين القوى، وخاصة مواقف طهران المتمسكة بمذكرة التفاهم بكامل بنودها.تفسير خاطىء للضربات الأميركيةلقد اعتقد بعض غلاة الحرب ولا سيما صقور الحزب الجمهوري والعسكريتاريا الإسرائيلية بزعامة نتنياهو، أن الضربات الجوية الأميركية تشكل ضربات استراتيجية، ستؤدي إلى إحداث متغيرات في المنطقة وستقلب الدنيا والآخرة، ولكن ما لبث أن اتضح أن الضربات الأميركية هي ضربات عملاتية تقوم على مبدأ الرد على الضربات الإيرانية.الدبلوماسية تتقدم وأسباب أولويتهاإذن نجحت مساعي إسلام أباد واتصالات قطر والسعودية ومصر والإمارات وتركيا في تهدئة الرئيس الأميركي وثنيه عن المضي في تهديداته، وبحسب المتابعين فإن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها:1-أسباب تتعلق بالداخل الأميركي الغير مؤيد للتصعيد واستكمال الحرب على إيران، وتشير استطلاعات الرأي انه في حال أجريت الانتخابات النصفية غداً، فإن الجمهوريين سيبلون بهزيمة نكراء.2-أسباب اقتصادية، إذ إن المخاوف كبيرة من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم في حال استكمال الحرب، وإن معظم دول العالم إن لم نقل كلها لا تؤيد المضي في الحرب.3-أسباب تتعلق بدول المنطقة التي ستتلقى هي قبل غيرها ردات صاروخية إيرانية ناتجة عن وجود قواعد أميركية على أراضيها، وما حدث في قاعدة الأزرق – قاعدة موفق السلطي- في الأردن خير دليل على ذلك، حيث تم تدمير عدد من طائرات F35 الجاثمة عليها مع وقوع أضرار جسيمة في المنشآت عدا عن الخسائر البشرية.4-أسباب لوجستية تتعلق بضرورة استعانة أميركا بإسرائيل لتزويد طائراتها بالوقود وهذا سينعكس سلباً على علاقات أميركا.لبنان يدفع الثمنأما في لبنان وعشية اجتماع روما فإن إسرائيل تستمر في هجماتها وحملاتها التدميرية والتهجيرية على الجنوب، وكأنه لا وجود لتفاهم إطار ولا لمحادثات.كاتب سياسي*