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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قيادة الجيش: توقيف 20 شخصًا خلال مداهمات وتدابير أمنية وضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في مناطق عدة
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وزيرا المالية والاستيطان الإسرائيليان: نطالب نتنياهو بالتراجع عن السماح بدخول القوات الدولية إلى غزة
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