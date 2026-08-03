Tayyar Article
حاكم مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك الأوكرانية: 3 قتلى في هجمات روسية
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03 August 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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15 :05
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض
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14 :54
وزير خارجية إيطاليا: الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز
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