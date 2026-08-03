خاصّ - روما-2 يرسم مستقبل التهدئة جنوباً!
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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خاص tayyar.org
قبل انعقاد اجتماع روما-2، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان المسار التفاوضي بين اللبناني - الإسرائيلي سيتمكن من تجاوز تأثيرات الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي.
يسعى لبنان يسعى إلى توسيع المنطقة التجريبية التي يُفترض أن تستكمل فيها إسرائيل انسحابها وتُثبَّت ترتيبات وقف إطلاق النار، مع الحرص على منع أي توظيف للجبهة الجنوبية في التجاذبات السياسية داخل إسرائيل.
يعوّل لبنان على أن يشكّل نجاح المرحلة التجريبية الأولى مدخلاً للانتقال إلى مرحلة أوسع، بما يؤكد إمكان تطبيق التفاهمات إذا توافرت الضمانات الدولية. في هذا الإطار، يبرز الدور الأميركي كعامل حاسم، إذ تُختبر قدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بالحفاظ على التهدئة ومنع أي تصعيد قد يعرقل المفاوضات أو يعيد خلط الأولويات.
في المقابل، تواجه إسرائيل توازناً دقيقاً بين مصلحتها الأمنية في الحفاظ على الاستقرار عند حدودها الشمالية، وبين الضغوط السياسية الداخلية التي قد تدفع بعض الأطراف إلى تبني مواقف أكثر تشدداً مع اقتراب الانتخابات. من هنا، يصبح اجتماع روما اختباراً لمدى قدرة الوسطاء على فصل التفاوض عن الحسابات الانتخابية، وترسيخ آليات تضمن استدامة التهدئة، بما يفتح الباب أمام تثبيت الاستقرار في الجنوب وتهيئة الظروف لعودة السكان وإطلاق مسار إعادة الإعمار.
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