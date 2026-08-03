أفادت معلومات للـLBCI أنّ مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أمر بنقل حالكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن روميه إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي إلّا أنه لا يزال ممتنعاً عن تناول الدواء كما رفض إجراء الفحوصات الطبية وعليه كلف النائب العام التمييزي فصيلة برمانا الانتقال إلى ضهر الباشق وتحضير محضر بالواقع وابقاءه في المستشفى الى حين اتمام الإجراءات الطبية.

وأضافت المعلومات أنّ "مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان قد كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام وأخد أدويته كما أنّ طبيبي سلامة اسكندر خوري ورياض سركيس قاما بمعاينة سلامة ظهر أمس في نظارة المعلومات في سجن رومية."

وأوضحت أنّ "وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً."