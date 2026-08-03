أعلن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى أن المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية في روما لا تزال مستمرة، آملا أن "تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية".

وأكد أنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض.

وقال السفير الأميركي: "هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية؛ إذ إن التسرع في المضي قدمًا قد يعرّض المدنيين، الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، للخطر".

وأضاف: "نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وفوق كل اعتبار، ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية".