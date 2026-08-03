Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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13 :21
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ تتمة
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12 :47
وصول الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمون كرم إلى روما
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