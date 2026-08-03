كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على وسائل التواصل الاجتماعي: على القضاء اللبناني أن يسعى إلى إبرام تسوية قضائية (Plea Deal) مع رياض سلامة مقابل كشف كل المستفيدين، من مختلف الجهات، من منظومة الانهيار المالي.واضاف حايك: ما يملكه من معلومات قد يكون المفتاح لكشف الحقيقة كاملة، بما في ذلك من حوّلوا أموالهم إلى الخارج بعد 17 تشرين بينما كانت الغالبية الساحقة من اللبنانيين عاجزة عن الوصول إلى ودائعها. المطلوب كشف الوقائع كاملة ومحاسبة كل من استفاد خلافًا للقانون، لا الاكتفاء بمحاكمة شخص واحد.