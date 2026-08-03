ناجي حايك: هذا ما على القضاء اللبناني فعله مع سلامة!
-
03 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على وسائل التواصل الاجتماعي: على القضاء اللبناني أن يسعى إلى إبرام تسوية قضائية (Plea Deal) مع رياض سلامة مقابل كشف كل المستفيدين، من مختلف الجهات، من منظومة الانهيار المالي.
واضاف حايك: ما يملكه من معلومات قد يكون المفتاح لكشف الحقيقة كاملة، بما في ذلك من حوّلوا أموالهم إلى الخارج بعد 17 تشرين بينما كانت الغالبية الساحقة من اللبنانيين عاجزة عن الوصول إلى ودائعها. المطلوب كشف الوقائع كاملة ومحاسبة كل من استفاد خلافًا للقانون، لا الاكتفاء بمحاكمة شخص واحد.
-
Just in
-
13 :21
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ تتمة
-
13 :04
نداءٌ "عاجل" من بلدة جنوبية! تتمة
-
13 :03
الحكومة الألمانية بشأن سبتة: ما حدث يُظهر هشاشة الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ويؤكد ضرورة بذل جهود أوروبية مشتركة
-
12 :47
وصول الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمون كرم إلى روما
-
12 :46
بيانٌ للسفير عيسى... هذا ما جاء فيه! تتمة
-
12 :18
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
حسن خليل حول قضية رياض سلامة: عشرات الأسئلة تحتاج إلى إجابة!
-
الحرّ الشديد يستمرّ حتّى هذا التاريخ... وتحذير!
-
الرئيس عون: القرار الظني بانفجار المرفأ لا يحتمل الانتظار
-
سلام في ذكرى 4 آب: المحاسبة لن تستثني أحداً
-
عاجل - ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان!
-
وفاة شاب بطلقة نارية في منزله
-
علي الطاهر عقدة الميدان... وهكذا استفادت بعبدا من زيارة بري
-
هل يدخل "الحزب" المواجهة مجدداً؟
-
اتفاق الاطار يترنّح...
-
لبنان يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
ضغوط لانهاء ملف علي الطاهر
-
«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
-
قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
-
عقل: أنا ملاحق المجرم رياض سلامة لأني عتلان همّ "صحة اللبنانيين الأوادم"
-
زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لدارة الشيخ وسام طربيه في المجدل بحضور عائلة طربيه وكوادر من التيار (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
مرقص عبر الLBC عن مشروع قانون الإعلام الجديد: رفعت ملاحظات الجهات الاعلامية الى البرلمان وتلفزيون لبنان ينهض رغم التحديات
-
غادة شريم: هل يجرؤ رياض سلامة؟!
-
الدفاع المدني: شاركنا في عمليات إخماد لحرائق حرجية اندلعت في عدد من المناطق
-
-
Just in
-
13 :21
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ تتمة
-
13 :04
نداءٌ "عاجل" من بلدة جنوبية! تتمة
-
13 :03
الحكومة الألمانية بشأن سبتة: ما حدث يُظهر هشاشة الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ويؤكد ضرورة بذل جهود أوروبية مشتركة
-
12 :47
وصول الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير سيمون كرم إلى روما
-
12 :46
بيانٌ للسفير عيسى... هذا ما جاء فيه! تتمة
-
12 :18
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
-
-
-
03 August 2026
-
إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل
-
-
03 August 2026
-
نداءٌ "عاجل" من بلدة جنوبية!
-
-
-
03 August 2026
-
الين القوي يعيد ترتيب الأسواق اليابانية
-
-
03 August 2026
-
كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42.5 مئوية
-
-
-
03 August 2026
-
هل يجب إعادة تشغيل هاتفك كل أسبوع؟
-
-
03 August 2026
-
الأمير الحسين يحتفل بميلاد الأميرة إيمان بصورة عفوية
-
-
03 August 2026
-
بيانٌ للسفير عيسى... هذا ما جاء فيه!
-
-
-
03 August 2026
-
ماذا يحدث لجسمك أثناء الطيران؟.. تأثيرات مفاجئة يكشفها الخبراء
-
-
03 August 2026
-
تفاصيل مثيرة عن زفاف رونالدو وجورجينا.. فندق فاخر وارتداء الأسود "إلزامي"
-
-
03 August 2026