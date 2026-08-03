Tayyar Article
الرئيس بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة وفدًا من النواب السنة
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03 August 2026
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50 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
11 :45
لا لقاءات ولا مفاوضات... طهران تكشف! تتمة
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11 :11
وكالة الأنباء العراقية: إخماد حريق في مصفى صلاح الدين التابع لمجمع مصافي بيجي
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10 :55
فيديو مؤثر جدًا لفنانة شهيرة معتزلة أمام قبر زوجها وابنها! تتمة
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10 :50
المتحدث باسم نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها بشأن خطة غزة
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10 :47
حسن خليل حول قضية رياض سلامة: عشرات الأسئلة تحتاج إلى إجابة! تتمة
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10 :41
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن المفاوضات: لا نعتزم حاليًا استقبال أي وفد ولن نكون ضيوفًا لدى أي جهة
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