يتبع..*رياض سلامة.. لماذا استفاقوا عليه فجأة؟​عشرات الأسئلة تحتاج إلى أجوبة..​قبل التساؤل، يجب الحذر من التفاؤل عندما يقوم شخص ما بفعل صحيح وسليم استنسابي غير متوقع.. تسأل ماذا بعد الأكمة؟​هل ما قام به المدعي العام التمييزي مبادرة قضائية مهنية فقط، أم أن هناك ما ومَن وراءها..؟والأكثر غموضاً هو سر تسريب تسجيل صوتي للطبيب المعالج لرياض سلامة، يسرد بالتفصيل ضغطه ونسبة الأوكسجين لديه، ويحذر من وضعه الصحي ومن إمكانية وفاته في حال عدم إعادته إلى "بحنس" أو مستشفى آخر، مع تعهد الطبيب بمعالجته؟​هل من الطبيعي قضائياً وقانونياً وإعلامياً نشر كلام هاتفي لطبيب موجه إلى مدعٍ عام تمييزي..؟ أصلاً، لماذا تم تسجيل المكالمة لو لم تكن هناك نيات مبيتة قبلها؟​هل قام الطبيب بذلك؟ ولماذا؟ وهذه مخالفة لأصول ممارسة مهنة الطب وتستوجب المعاقبة لو طُبق القانون..​هل قام المدعي العام بذلك؟ هذا مخالف للقانون وفيه معاقبة أيضاً.. أم هل هناك جهاز مراقبة للهواتف سرّب التسجيل؟ ولماذا؟​فيلم بوليسي يذكرنا بفيلم (The Goodfellas)..​~ هل كل ذلك لتصفيته ككبش محرقة؟ أم لإغلاق ملفه وإطلاقه نهائياً نتيجة "وضعه الصحي"؟ أم أنه بداية مبادرة جدية من الخارج للتغيير في النظام اللبناني وفتح الملفات؟​~ هل للتسريب الصحافي عن أن قطباً كبيراً جداً أخبر عائلته أنه قرر الانسحاب من العمل السياسي بعد فترة التمديد للمجلس الحالي، وتوصيته لأفراد عائلته بالابتعاد عن السياسة.. هل لذلك علاقة بكل هذه الأمور؟ فليس من عادة هذا القطب إطلاقاً الإعلان عن نيات شخصية مبكراً..~ والأهم والأهم: هل إعادة سحب القضية من الدرج ونفض الغبار عنها هي لتحقيق العدالة فعلاً، أم فقط لأن هناك قضايا شخصية وتصفية حسابات داخليا وخارجيا مع أشخاص؟ خاصة بعد الشائعات عن أن بعض الجهات في الداخل والخارج تحاول إعادة إحياء "الترويكا" من جديد وتوسيعها إلى تحالف رباعي وخماسي وسداسي.. ​تصدت جهات لهذا الأمر وسربت التسجيل الصوتي للطبيب حول ارتفاع ضغط الدم لاستجداء تعاطف الرأي العام مع سلامة، وإبقائه حياً إلى أن يتم كشف "بعض الملفات استنسابياً".. وبعدها تُدفن مجدداً..*​طلذلك، يجب عدم الإسراع في التفاؤل المفرط..​ستكشف الأيام القادمة الكثير داخلياً.. كما ستكشف عن الترابط مع صورة المنطقة كلها في حال حرب مدمرة أو تسوية كبرى.. أو رسم جديد لدول النفوذ من إيران والسعودية وتركيا والكيان؟​(ملاحظة: سألني البعض إن كان المدعي العام التمييزي قد أجابني على مقالي السابق؟ الجواب هو: كلا. أصلاً لم يكن أحد يتوقع ذلك)​٣ آب ٢٠٢٦حسن أحمد خليل