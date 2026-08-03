سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً جديداً، وفق الجدول الصادر اليوم:البنزين 95 أوكتان: 2468.000 (+24000)البنزين 98 أوكتان: 2486.000 (+24000)المازوت: 2342.000 (+66000)الغاز: 1175.000 (+18000)