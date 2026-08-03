Tayyar Article
وكالة "إنترفاكس": روسيا تستهدف 3 سفن في البحر الأسود تحمل بضائع عسكرية
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03 August 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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وفاة شاب بطلقة نارية في منزله تتمة
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03 August 2026
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