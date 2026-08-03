لبنان يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها
-
03 August 2026
-
42 mins ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في وقت يتمسك لبنان بخيار التفاوض وعدم الانجرار إلى التصعيد، يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها، خصوصاً أن استمرار العمليات العسكرية يهدّد بتحويل الاتفاق إلى مسار شكليّ يفتقر إلى أي قدرة على إنتاج استقرار فعلي.
ويأتي ذلك وسط تحولات إقليمية متسارعة، وتراجع زخم مسارات التفاهم الأميركي – الإيراني، ما يزيد من تعقيدات المشهد اللبناني ويربط مستقبل الجنوب بتوازنات تتجاوز الحدود اللبنانية.
-
Just in
-
07 :14
كوبا تعلن انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء الأحد
-
07 :14
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :00
اتفاق الاطار يترنّح... تتمة
-
06 :37
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :21
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :02
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
ضغوط لانهاء ملف علي الطاهر
-
«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
-
قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
-
عقل: أنا ملاحق المجرم رياض سلامة لأني عتلان همّ "صحة اللبنانيين الأوادم"
-
زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لدارة الشيخ وسام طربيه في المجدل بحضور عائلة طربيه وكوادر من التيار (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
مرقص عبر الLBC عن مشروع قانون الإعلام الجديد: رفعت ملاحظات الجهات الاعلامية الى البرلمان وتلفزيون لبنان ينهض رغم التحديات
-
غادة شريم: هل يجرؤ رياض سلامة؟!
-
الدفاع المدني: شاركنا في عمليات إخماد لحرائق حرجية اندلعت في عدد من المناطق
-
بعد الإعلان عن وضع سلامة الصحي.. هذا ما اقترحته القاضية عون على مدعي عام التمييز!
-
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج
-
حريق في أرض زراعية بأعالي جرود الضنية والأهالي يعملون على احتوائه (صورة)
-
إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
-
مجلس الجنوب انهى المرحلة الاولى من عملية مسح الاضرار في زوطر الغربية تمهيدا لاطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للاهالي
-
رياض سلامة: "بما إنو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم"
-
"رياض… صحتك بالدني"!
-
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين!
-
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية
-
الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
-
-
Just in
-
07 :14
كوبا تعلن انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء الأحد
-
07 :14
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :00
اتفاق الاطار يترنّح... تتمة
-
06 :37
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :21
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :02
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اتفاق الاطار يترنّح...
-
-
-
03 August 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
-
-
03 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
-
-
03 August 2026
-
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب العاصمة المصرية القاهرة
-
-
-
03 August 2026
-
ضغوط لانهاء ملف علي الطاهر
-
-
-
03 August 2026
-
«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
-
-
-
03 August 2026
-
قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
-
-
-
03 August 2026
-
ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران
-
-
-
03 August 2026
-
مفاوضات مضيق هرمز في "مراحلها الأخيرة" بين إيران وسلطنة عمان
-
-
-
02 August 2026
-
عقل: أنا ملاحق المجرم رياض سلامة لأني عتلان همّ "صحة اللبنانيين الأوادم"
-
-
-
02 August 2026