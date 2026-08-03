اللواء: أسرارتترقَّب أوساط سياسية ومصرفية تطورات بعد توقيف رياض سلامة ونقله إلى سجن رومية وما إذا كانت الضغوط الجديدة ستدفع الحاكم السابق للبنك المركزي للخروج عن صمته وكشف المستفيدين في الصفقات المالية والهندسات المصرفية الملتبسة!أفاد تقرير تقني أن أزمة الكهرباء التي تدور في دوامة الوعود والتنافسات السياسية قد تمتد فترة طويلة أخرى لأن المشاريع المطروحة يحتاج تنفيذ الأسهل منها سنة على الأقل!تنشط الإتصالات لتعيين المدير الإقليمي للجمارك في بيروت قبل نهاية الشهر الحالي في إطار التحديثات الجارية على مراكز الجمارك وخاصة في المرقا والمطار والمصنع!البناء: خفايا وكواليسخفاياتتوقف مصادر إعلامية أميركية مهتمة بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية أمام إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الهجوم العسكري المقرّر على إيران، مؤكداً أن “إسرائيل” ملتزمة بقراره، بينما نقل الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو ووزراءه علموا بإلغاء العملية من منشور الرئيس الأميركي في «تروث سوشيال». لتقول ليست المسألة سوء تنسيق، بل علامة على تراجع مكانة “إسرائيل” من شريك يصنع القرار إلى طرف هامشي يُبلّغ بالنتيجة، ويُلزم بها علناً. وقد تحدّث «أكسيوس» قبل القرار عن نتنياهو «المتراجع المكانة»، وعن اتساع الفجوة والشكوك بينه وبين ترامب بعد خمسة أشهر من الحرب. لكن تهميش “إسرائيل” في صناعة القرار ترافق مع إلزامها بنتيجته، لأن واشنطن تصرّ على أن “إسرائيل” كانت شريكاً في الحرب، وبالتالي شريك ملزم بأحكام وقفها، لا يملك إعادة فتحها منفرداً. وهذا يمهّد، إذا اكتمل المسار التفاوضي، للعودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، وفي مقدّمها البند اللبناني. وعندها يصبح إعلان ترامب رسالة تذكير لنتنياهو بأن وقف الحرب لا يقتصر على إيران، بل يفرض على “إسرائيل” تنفيذ ما التزمت به أميركا، وفي لبنان خصوصاً: وقف العدوان وبرمجة الانسحاب.كواليستعتقد مصادر خليجية أن الرهان السعوديّ على بناء جبهة عالميّة تفتح البحر الأحمر وتمنع إغلاق باب المندب تلقى خيبة أمل كبرى. فالاجتماع الذي حضرته 43 دولة والاتحاد الأوروبي لم ينتج سوى توقيع 14 دولة بياناً تأسيسيّاً، بينما أظهرت الاتصالات أن أقصى استعداد أغلب المشاركين هو منح الاسم والتوقيع والحضور في صورة تذكاريّة، من دون تقديم سفن وقوات وقواعد اشتباك أو تحمّل تبعات حرب مع اليمن. تجد السعودية نفسها بذلك أمام تكرار تجربة التحالف الدولي الذي أعلنته مع بدء حرب اليمن عام 2015، عندما ازدحمت لائحة المشاركين بالأسماء والأعلام، ثم تقلّصت المساهمات تدريجياً وبقيت الرياض وحدها تقريباً تتحمل كلفة الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية. والفارق أن السعودية تدخل التجربة الجديدة بعدما أثبت اليمن قدرته على فرض معادلة بحرية فشلت الأساطيل الأميركية والأوروبية في كسرها. لذلك لا يكفي إنشاء مقرّ وقيادة مشتركة وإصدار بيان عن حرية الملاحة؛ فالسؤال الذي تهرّب منه المشاركون هو، مَن يرسل سفنه إلى باب المندب؟ ومن يقبل أن تصبح موانئه وقواعده أهدافاً لرد يمنيّ معلن؟نداء الوطن: أسراراتصالات تجري بعيدًا من الأضواء لإيجاد حلّ لمصير منشأة علي الطاهر، ويقضي بتسليمها بالكامل إلى الجيش اللبناني وأن يعود إليه وحده التصرّف بشأنها شرط أن تتخلّى إسرائيل عن مطالبها المتعلقة بمصير المنشأة، وأن يتخلّى “الحزب” عمّا يريده في المقابل.ترى مصادر مطّلعة أن اللقاء الذي نظّمته “المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية عن الشيخ الأسير ورفاقه” يهدف إلى تسريع حلّ القضية تفاديًا لفتح ملفات من تلك المرحلة تضع أسماء شغلت مواقع معيّنة في الدولة في دائرة الاتهام بالتنسيق مع “حزب الله” لافتعال “حادثة عبرا”.يكثر الحديث في الجنوب عمّا يسمّونه “زمن الهجرة إلى أفريقيا”، إذ إن مسؤولين في “حزب الله”، عمدوا إلى إرسال أبنائهم إلى أفريقيا. كما تقدّم عدد منهم بطلبات للإعفاء من المسؤولية، للحاق بأبنائهم بعدما أسّسوا شركات هناك بينما جرت التضحية بأبناء الفقراء.