ضغوط لانهاء ملف علي الطاهر
-
03 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الديار
-
بعض ما جاء في مانشيت الديار:تكشف مصادر واسعة الاطلاغ عن «ضغوط إسرائيلية مكثفة تُمارس على لبنان عبر الوسيط الأميركي»، مشيرة إلى أن «هذا الملف كان حاضرا في اللقاء الأخير الذي جمع بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. ووفقًا للمصادر، تركز الضغوط على الدفع باتجاه دخول الجيش اللبناني إلى مرتفع علي الطاهر ضمن ما يُعرف بالمناطق التجريبية، على أن يتولى السيطرة على المنشآت الموجودة فيه، بالتزامن مع انسحاب عناصر حزب الله منها، وإنهاء أي وجود للأسلحة أو الصواريخ داخلها.
وتضيف المصادر أن هذه الضغوط لا تقتصر على الجانب السياسي أو الديبلوماسي، بل تترافق مع ضغط ميداني متواصل، يتجلى في عمليات التفجير ومحاولات التقدم العسكرية المتكررة، والتي يتصدى لها حزب الله. وترى المصادر أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الضغط على لبنان، لدفعه إلى القبول بالترتيبات المطروحة.
وتؤكد المصادر أن القرار الإسرائيلي في شأن مرتفع علي الطاهر قد اتُّخذ، إلا أن تنفيذه يرتبط بتوقيت تعتبره «إسرائيل» مناسبا، أو بتطور ميداني أو سياسي يتيح لها محاولة فرض سيطرة عسكرية على التلة، مع علمها أن أي خطوة من هذا النوع قد تفضي إلى انهيار الهدنة القائمة، وإعادة إشعال المواجهة العسكرية مع حزب الله.
-
Just in
-
07 :14
كوبا تعلن انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء الأحد
-
07 :14
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :00
اتفاق الاطار يترنّح... تتمة
-
06 :48
لبنان يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها (البناء) تتمة
-
06 :37
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :21
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
-
قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
-
عقل: أنا ملاحق المجرم رياض سلامة لأني عتلان همّ "صحة اللبنانيين الأوادم"
-
زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لدارة الشيخ وسام طربيه في المجدل بحضور عائلة طربيه وكوادر من التيار (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
مرقص عبر الLBC عن مشروع قانون الإعلام الجديد: رفعت ملاحظات الجهات الاعلامية الى البرلمان وتلفزيون لبنان ينهض رغم التحديات
-
غادة شريم: هل يجرؤ رياض سلامة؟!
-
الدفاع المدني: شاركنا في عمليات إخماد لحرائق حرجية اندلعت في عدد من المناطق
-
بعد الإعلان عن وضع سلامة الصحي.. هذا ما اقترحته القاضية عون على مدعي عام التمييز!
-
وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج
-
حريق في أرض زراعية بأعالي جرود الضنية والأهالي يعملون على احتوائه (صورة)
-
إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
-
مجلس الجنوب انهى المرحلة الاولى من عملية مسح الاضرار في زوطر الغربية تمهيدا لاطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للاهالي
-
رياض سلامة: "بما إنو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم"
-
"رياض… صحتك بالدني"!
-
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين!
-
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية
-
الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
-
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم حالة الطقس غدًا!
-
الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
-
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة وسلب في بشامون وتضبط أسلحة حربية وذخائر
-
-
Just in
-
07 :14
كوبا تعلن انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية بالكامل مساء الأحد
-
07 :14
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :00
اتفاق الاطار يترنّح... تتمة
-
06 :48
لبنان يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها (البناء) تتمة
-
06 :37
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
-
06 :21
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026 تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اتفاق الاطار يترنّح...
-
-
-
03 August 2026
-
لبنان يراهن على الدور الأميركي للضغط على «إسرائيل» من أجل تنفيذ التزاماتها
-
-
-
03 August 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
-
-
03 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 آب 2026
-
-
-
03 August 2026
-
هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب العاصمة المصرية القاهرة
-
-
-
03 August 2026
-
«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
-
-
-
03 August 2026
-
قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
-
-
-
03 August 2026
-
ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران
-
-
-
03 August 2026
-
مفاوضات مضيق هرمز في "مراحلها الأخيرة" بين إيران وسلطنة عمان
-
-
-
02 August 2026
-
عقل: أنا ملاحق المجرم رياض سلامة لأني عتلان همّ "صحة اللبنانيين الأوادم"
-
-
-
02 August 2026