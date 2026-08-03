«إسرائيل» تمعن في إحراق وتفجير البلدات الحدوديّة
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03 August 2026
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18 mins ago
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source: الديار
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:في إطار التطورات الميدانية، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف بالقذائف الفوسفورية، والتي يتعمد العدو الاسرائيلي استهدافها لاشعال حرائق في الاحراج الموجودة بالمنطقة. كما أقدم على تنفيذ تفجيرات عنيفة في بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون، وفي بلدتي كونين وحداثا في قضاء بنت جبيل، سمع صداها في مناطق جنوببة عديدة.
كما قامت قوات الاحتلال بإحراق منازل في منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور.
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