قبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
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03 August 2026
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36 mins ago
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source: الأخبار
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الأخبار: كشفت مصادر مطلعة أن زيارة مدير جهاز المخابرات القبرصية، تاسوس تزيونيس، إلى بيروت قبل مدة، خُصّصت لسلسلة لقاءات سياسية وأمنية، شملت قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، كما تضمنت لقاءً مع قيادة حزب الله.
وبحسب المصادر، حمل المسؤول القبرصي في زيارته ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية، إلا أن تركيزه الأساسي انصبّ على ملف الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وشدد أمام المسؤولين اللبنانيين على ضرورة عدم التراجع عن الاتفاق الذي وُقّع في القصر الجمهوري في 26 تشرين الثاني 2025.
وجاء الطلب القبرصي على خلفية التوتر المتصاعد مع تركيا، التي تعارض الإجراءات التي تتخذها نيقوسيا في ملف ترسيم الحدود البحرية وخطوط الغاز، وتتهمها بتجاوز حقوق قبرص التركية. ونقل المسؤول القبرصي أن الخلاف هو بين أنقرة ونيقوسيا، ولا علاقة للبنان به، معتبراً أنه لا توجد أي معطيات تستوجب إعادة النظر في الاتفاق.
ويكتسب هذا الملف أهمية إضافية، بعدما كان موضع نقاش قبيل زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا قبل أيام، في ظل موقف تركي يرفض انخراط لبنان في ترتيبات إقليمية تتعلق بالنفط والغاز، وتتجاهل الشراكة مع سوريا، أو تضع بيروت ضمن محاور تناصب تركيا العداء. كما تناولت محادثات المسؤول القبرصي ملفات التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والاتصالات والإنترنت.
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