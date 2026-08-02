الداخلية المغربية:

-الأوضاع في سبتة عادت لطبيعتها والرباط ستظل شريكا ملتزما بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية



-ننسق مع إسبانيا حول الأنباء المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة



- بعض الأرقام المتداولة عن العبور إلى سبتة ومليلية لا تستند إلى أسس موثوقة



- محاولات العبور إلى سبتة سببها سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية



-محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية بل تضليل من منصات رقمية