Tayyar Article
جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرم النيران في كروم الزيتون في بلدة يارون
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :54
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-ننسق مع إسبانيا حول الأنباء المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة
- بعض الأرقام المتداولة عن العبور إلى سبتة ومليلية لا تستند إلى أسس موثوقة
- محاولات العبور إلى سبتة سببها سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية
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22 :43
الداخلية المغربية:
-الأوضاع في سبتة عادت لطبيعتها والرباط ستظل شريكا ملتزما بالتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية
-ننسق مع إسبانيا حول الأنباء المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة
- بعض الأرقام المتداولة عن العبور إلى سبتة ومليلية لا تستند إلى أسس موثوقة
- محاولات العبور إلى سبتة سببها سوء تفسير لقرارات قضائية إسبانية
-محاولات العبور الجماعي نحو سبتة لم تكن عفوية بل تضليل من منصات رقمية
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22 :07
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-
22 :03
الرئيس الإيراني:
-جميع أعضاء مجلس الشورى اتفقوا على بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع واشنطن
-يجب أن تلتزم واشنطن بالاتفاق الذي وقعته
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02 August 2026
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02 August 2026
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