غادة شريم: هل يجرؤ رياض سلامة؟!
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02 August 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا:
هل يجرؤ رياض سلامة؟
هناك من يسوّق ان سلامة هو كبش فداء ، وهناك من يقول انه لم يعد يريد ان يعيش ، حتى لا تتحول الى كبش فداء وبدل ان تنهي حياتك بطريقة دراماتيكية يا سعادة الحاكم ، لماذا لا تجر شركاءك الى حيث انت ؟
هل تعلم انه في وقت تسعى انت فيه للانتحار ، ينعم شركاءك الاعزاء بالثروات وبأطايب الحياة ويعيشون احرارا سعداء ؟
قل الحقيقة يا سعادة الحاكم ، قلها كما هي فلن تخسر اكثر مما خسرت ، قل كل ما تعرفه ، انت لست المذنب الوحيد فلماذا تحمل كل شيء في صدرك وتتركهم هم في جناتهم ؟ التاريخ سيكون اقل قساوة معك ان كفرت عن ذنوبك عبر كشف الحقائق امام اللبنانيين الذين خسروا على ايديك وايدي الشركاء الغالي والنفيس!
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