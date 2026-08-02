كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا:‏هل يجرؤ رياض سلامة؟‏هناك من يسوّق ان سلامة هو كبش فداء ، وهناك من يقول انه لم يعد يريد ان يعيش ، حتى لا تتحول الى كبش فداء وبدل ان تنهي حياتك بطريقة دراماتيكية يا سعادة الحاكم ، لماذا لا تجر شركاءك الى حيث انت ؟‏هل تعلم انه في وقت تسعى انت فيه للانتحار ، ينعم شركاءك الاعزاء بالثروات وبأطايب الحياة ويعيشون احرارا سعداء ؟‏قل الحقيقة يا سعادة الحاكم ، قلها كما هي فلن تخسر اكثر مما خسرت ، قل كل ما تعرفه ، انت لست المذنب الوحيد فلماذا تحمل كل شيء في صدرك وتتركهم هم في جناتهم ؟ التاريخ سيكون اقل قساوة معك ان كفرت عن ذنوبك عبر كشف الحقائق امام اللبنانيين الذين خسروا على ايديك وايدي الشركاء الغالي والنفيس!