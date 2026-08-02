بعد الإعلان عن وضع سلامة الصحي.. هذا ما اقترحته القاضية عون على مدعي عام التمييز!
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتبت القاضية السابقة غادة عون: اذا صح ما يقوله طبيب رياض سلامة من انه في وضع صحي خطير ،وفي حال صح انه سينال العلاج الطبي اللازم اذا نقل الى مستشفى بحنس،،ما بعرف !!
واضافت: مع العلم أنه عادة يتم توقيف الموقوفين المرضى في مستشفى الحياة حيث يتلقون ايضا العلاج اللازم.
وتابعت عون: بكل الاحوال انا اقترح على مدعي عام التمييز الرئيس الحاج تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد، ونقل سلامة الى مستشفى بحنس شرط تعهده بكشف كل ما يعرف عن مافيا الفساد وعن الاشخاص الذين استفادوا لمنافعهم الخاصة من موقعه ،وايضا شرط ان يعيد الى المصرف المركزي الاموال التي اختلسها
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