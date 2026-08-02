حريق في أرض زراعية بأعالي جرود الضنية والأهالي يعملون على احتوائه (صورة)
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اندلع حريق في ارض زراعية يطلق عليها اسم المرج، وتقع بين بلدتي كفربنين وحوارة في اعالي جرود الضنية. وقد سارع الاهالي الى اخماد الحريق والعمل على احتوائه ومنع تمدده نحو الاراضي الزراعية والمناطق الحرجية المجاورة، وسط مناشدات وجهها الاهالي الى الدفاع المدني والبلديات للمساعدة في اخماد الحريق.
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