إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بإحراق منازل في منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور.
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