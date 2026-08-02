رياض سلامة: "بما إنو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم"
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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رفع الطبيب المعالج لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تقريراً مستعجلاً إلى المدّعي العام التمييزي أحمد الحاج، حذّر فيه من تدهور ملحوظ في حالته الصحية بعد زيارته له في مكان توقيفه.
وبحسب ما ورد في التقرير، وفق بيان صادر عن مكتب سلامة الإعلامي، فإن الطبيب فوجئ بتغيّر واضح في الحالة الجسدية والنفسية لسلامة، مشيراً إلى أنّه بدا في وضع لم يسبق أن شاهده عليه مع ضعف في التواصل وإعلانه رفض تناول الطعام والشراب والأدوية.
وأكّد أنّه ماضٍ في هذا القرار وقد نقل عنه مقولة: "بما إنو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم".
وأشار التقرير أيضاً إلى أن "قياسات ضغط الدم أظهرت ارتفاعاً بلغ نحو 17.5/10.5، مع التحذير من أن الامتناع عن العلاج قد يفاقم المخاطر الصحية، ولاسيما في ظل معاناته من ارتفاع مزمن في ضغط الدم".
ولفت الطبيب إلى أن "سلامة يحتاج، وفق متابعته الطبية السابقة، إلى مراقبة صحية دقيقة"، موضحاً أنّه "يعاني من انخفاض كبير في نسبة الأوكسيجين خلال الليل، الأمر الذي يستدعي إشرافاً طبياً مناسباً. وقد أبدى قلقه من عدم توافر بعض التجهيزات الطبية التي يعتبرها ضرورية لمتابعة حالته في مكان توقيفه في سجن رومية، طالباً إعادته إلى بحنّس لمتابعة وضعه بدقّة".
وختم الطبيب تقريره بمناشدة الجهات القضائية المختّصة اتّخاذ ما يلزم للحفاظ على الوضع الصحي للموقوف، مؤكّداً أن مطلبه يقتصر على ضمان الرعاية الطبية اللازمة، بمعزل عن مسار القضية والإجراءات القضائية المتخذة بحقه.
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