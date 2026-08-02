انهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الاولى من عملية مسح الاضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في ​بلدة زوطر الغربية​، وذلك تمهيدا لاطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للاهالي، بناء على توجيهات رئيس مجلس الجنوب المهندس ​هاشم حيدر​.وانجزت اللجان من مهندسين وموظفين باشراف رئيس مكتب مجلس الجنوب في النبطية ​يوسف مهدي​ تقاريرها الاولية، بعد اقل من اسبوع من الكشوفات الميدانية في البلدة، التي عانت تدميرا كبيرا وممنهجا في البنى التحتية والمنازل والمؤسسات بفعل العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها.وتم اليوم ادخال حفارات كبيرة الى البلدة للبدء بازالة ركام المنازل المهدمة من قبل فرق تابعة ايضا لمجلس الجنوب. كما تم تسليم الاهالي الموجودين في البلدة معونات غذائية وتموينية بالتنسيق مع البلدية.وتعمل فرق من المجلس على تجهيز منازل جاهزة في باحة موقف النادي الحسيني في بلدة قاعقعية الجسر، لكي يتم نقلها خلال الايام المقبلة الى زوطر الغربية وتسليمها للاهالي المدمرة منازلها، وذلك فور الانتهاء من عملية ازالة الركام والانقاض.متفرقاتبلدة زوطر الغربيةهاشم حيدريوسف مهدي