"رياض… صحتك بالدني"!
-
02 August 2026
-
47 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب الصحافي منير يونس عبر "أكس":رياض… صحتك بالدني:
لا تشغل صحة رياض سلامة اللبنانيين بقدر ما تشغلهم الحقيقة: كيف تبددت ودائعهم؟ ومن المسؤول عن ضياعها؟
لذلك، ينظر الناس اليوم إلى القضاء بوصفه الملاذ الأخير لكشف الوقائع، لا لإدارة الوعكات الصحية. وفي الامتحانات الكبرى، يُكرَّم المرء أو يُهان، ولا أظن أن القضاء اللبناني يحتمل مزيداً من الإهانات بعد اليوم.
ومن هنا، تقع على عاتق جميع الأجهزة الأمنية والقضائية، وسائر جهات إنفاذ القانون، مسؤولية تأمين سلامة رياض سلامة، وضمان محاكمة عادلة له، وتوفير كل الظروف التي تتيح له الإدلاء بأقواله بحرية كاملة، بعيداً عن أي ضغط أو ترهيب أو تأثير، لأن الحقيقة لا تُنتزع إلا في ظل عدالة حقيقية.
فلتبدأ المحاكمات، وليقل رياض سلامة كل ما لديه. وإذا كانت هناك مسؤوليات مشتركة، أو متورطون من السياسيين والمصرفيين، فليسمِّهم أمام الرأي العام، وليضع الحقائق كاملة على الطاولة.
أما الذين بشّروا اللبنانيين بأن الدولة عادت مع جوزاف ونواف، فليثبتوا ذلك بالضغط لفتح المحاكمات وكشف الحقيقة كاملة، لا بترداد العبارات المستهلكة من قبيل: «رياض ليس وحده» أو «رياض كبش فداء». فهذه الشعارات لا تعيد وديعة، ولا تكشف مسؤولاً، ولا تبني دولة. فالدولة لا تقوم إلا حين يخضع الجميع للمساءلة، بلا حصانات ولا انتقائية.
واليوم، بات هذا الملف في عهدة العهد الجديد والحكومة الجديدة. وعلى كليهما أن يبرهنا بالفعل، لا بالخطاب، أن في لبنان دولةً قادرةً على محاسبة الجميع، وأن العدالة لا تتوقف عند اسم، ولا تنتهي عند شخص، بل تمتد إلى كل من تثبت مسؤوليته، أياً يكن موقعه أو نفوذه. فهذه هي الفرصة الحقيقية لإثبات أن الدولة ليست شعاراً، بل مؤسساتٌ تحمي العدالة، وتحمي الشهود، وتكشف الحقيقة كاملة مهما بلغت كلفتها.
فرجونا شي مُقنع وبلا كترة حكي !
-
Just in
-
15 :56
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة
-
15 :27
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تشدد على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع
-
15 :13
الجيش الإسرائيلي تستهدف مرتفع علي الطاهر بالقنابل الحارقة
-
14 :50
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين! تتمة
-
14 :33
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الغد
-
14 :12
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين!
-
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية
-
الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
-
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم حالة الطقس غدًا!
-
الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
-
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة وسلب في بشامون وتضبط أسلحة حربية وذخائر
-
"بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم" تقرير طبي يحذر من تدهور كبير في الوضع الصحي لرياض سلامة!
-
"لقاء حماية لبنان": حين تصبح الدعوة إلى الدولة فعلاً سياسياً (رندا شمعون)
-
تفجير إسرائيلي ضخم استهدف بلدة حداثا فجرًا
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 2 آب 2026
-
أولى المناطق النموذجية: الجيش اللبناني ضمانة العائدين
-
لا تفاؤل والعدو يماطل
-
نقل رياض سلامة الى سجن رومية
-
الكشف عن هوية الغريقين في العقيبة
-
السفارة الفرنسية بعيد الجيش: سنواصل الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه
-
العماد هيكل جنوبًا في عيد الجيش: كل شبر من أرضنا حق لنا ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا
-
إصابة ضابط إسرائيلي وعناصر من حزب الله... هذا ما حصل في علي الطاهر
-
وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة
-
الزميلة ريميال نعمة تطلق مبادرة "كرامتنا"
-
حين يصير الرجال وطنًا... الجيش اللبنانيّ حارس النبض الأخير (جومانا ناهض)
-
-
Just in
-
15 :56
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة
-
15 :27
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تشدد على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع
-
15 :13
الجيش الإسرائيلي تستهدف مرتفع علي الطاهر بالقنابل الحارقة
-
14 :50
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين! تتمة
-
14 :33
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الغد
-
14 :12
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين!
-
-
-
02 August 2026
-
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية
-
-
-
02 August 2026
-
الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
-
-
-
02 August 2026
-
وكالة "مهر" الإيرانية تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة
-
-
-
02 August 2026
-
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم حالة الطقس غدًا!
-
-
-
02 August 2026
-
ألمانيا تطالب بتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة
-
-
-
02 August 2026
-
الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
-
-
-
02 August 2026
-
بن سلمان يؤكد في اتصال مع ترامب ضرورة تغليب "لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
-
-
02 August 2026
-
شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة وسلب في بشامون وتضبط أسلحة حربية وذخائر
-
-
-
02 August 2026
-
"بما انو ناويين يروحوني، رح سهلّ الأمور عليهم" تقرير طبي يحذر من تدهور كبير في الوضع الصحي لرياض سلامة!
-
-
-
02 August 2026