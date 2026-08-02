نشر الجيش اللبناني عبر "أكس":

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تَبيّن أنّ الانفجار ناجم عن جسم مشبوه.

تَجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل.