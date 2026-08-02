Tayyar Article
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الغد
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02 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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15 :56
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة
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15 :27
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تشدد على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع
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15 :22
"رياض… صحتك بالدني"! تتمة
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15 :13
الجيش الإسرائيلي تستهدف مرتفع علي الطاهر بالقنابل الحارقة
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14 :50
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين! تتمة
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14 :12
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية تتمة
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منير يونس: "تفنيصات" مصرفية!
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Just in
-
15 :56
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تعبر عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة
-
15 :27
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك تشدد على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع
-
15 :22
"رياض… صحتك بالدني"! تتمة
-
15 :13
الجيش الإسرائيلي تستهدف مرتفع علي الطاهر بالقنابل الحارقة
-
14 :50
ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين! تتمة
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14 :12
ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية تتمة
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"رياض… صحتك بالدني"!
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02 August 2026
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ملحق لبيان الجيش... هذا سبب إصابات العسكريين!
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02 August 2026
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ضبط أدوية لعلاج السرطان في مطار بيروت مخالفة للمعايير الصحية
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02 August 2026
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الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
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02 August 2026
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وكالة "مهر" الإيرانية تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة
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02 August 2026
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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم حالة الطقس غدًا!
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02 August 2026
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ألمانيا تطالب بتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة
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02 August 2026
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الراعي: الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحميهم
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02 August 2026
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بن سلمان يؤكد في اتصال مع ترامب ضرورة تغليب "لغة الحوار" لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
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02 August 2026
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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة وسلب في بشامون وتضبط أسلحة حربية وذخائر
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