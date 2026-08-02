ضبطت مفرزة دائرة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت كمية من أدوية علاج السرطان كانت بحوزة أحد المسافرين، وتبين أنها مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة لجهة تخزين هذا النوع من الأدوية.تمّ حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.