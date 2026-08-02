الجيش: إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل
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02 August 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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نشر الجيش اللبناني عبر "أكس":
إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.
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