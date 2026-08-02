أكّد البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي أنّ خلاص الوطن يتم عندما تتحول المصالح على النفوذ إلى مصالح عامة.وقال، في عظة الأحد: “في هذه المرحلة الدقيقة، السلام نريده قرارًا وطنيًا يحمي لبنان”.ووصف اتفاق الإطار بمسعى وطنيّ يثبّت السلام الدائم والشامل والعادل.وشدد على الوقوف إلى جانب النازحين والمتضررين اللبنانيين، مطالبًا بالإسراع في إعادة الإعمار، “لأنّ سلام لبنان هو من سلام الجنوب”.وأكّد أنّ الدولة هي المرجعية الشرعية للبنانيين كلهم وحصرية السلاح تحمي اللبنانيين من الانقسام والفوضى.