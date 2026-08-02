Tayyar Article
وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعوديّ والرئيس الأميركيّ يبحثان هاتفيًا جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط
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02 August 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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