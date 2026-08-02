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أولى المناطق النموذجية: الجيش اللبناني ضمانة العائدين

  • 02 August 2026
  • 51 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: الشرق الأوسط

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