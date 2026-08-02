أولى المناطق النموذجية: الجيش اللبناني ضمانة العائدين
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02 August 2026
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51 mins ago
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source: الشرق الأوسط
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الشرق الأوسط السعودية: جنوب لبنان: نذير رضا:
يعمل الجيش اللبناني جاهداً لإعادة فرص الحياة إلى بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان التي بدأ تطبيق المنطقة النموذجية فيها، كما يعمل الجيش على ضمانة توفير الأمن من خلال انتشار واسع ينفذه داخل البلدة، وعلى تخومها، ومداخلها، وعلى بُعد أمتار من وجود الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل زوطر الشرقية المحاذية.
ورصدت «الشرق الأوسط»، خلال جولة ميدانية في البلدة، دماراً هائلاً يمنع معظم السكان من العودة، فيما غابت أي أعلام، أو شعارات جديدة لـ«حزب الله» في البلدة. ويزور الأهالي بلدتهم نهاراً، ويغادرونها ليلاً، بسبب تعذر الإقامة. وتحدث السكان العائدون عن آمالهم بأن يعود الأمان والاستقرار ليتمكنوا من العودة الدائمة.
في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش هو «الضامن الأوحد لوحدة لبنان، وسيادته، واستقلاله». وقال عون في بيان: «لقد آن الأوان لأن نرسّخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يُمثل كل اللبنانيين».
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