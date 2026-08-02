اعرب مصدر سياسي بارز امس لـ «الديار» عن خشيته من المحاولات الاسرائيلية المناورة والمماطلة لتأخير البدء بالمرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي، او وضع العصي في الدواليب بحجج متنوعة منها تحقق الجيش الاسرائيلي مباشرة نجاح الجيش اللبناني في المرحلة الاولى، مؤكدا رفض مثل هذا الطلب بكل الاشكال.كما اعرب عن عدم تفاؤله بنتائج جولة مفاوضات روما المقبلة، مبديا اعتقاده بان الاسرائيلي ما زال يحاول عرقلة او تاخير الانسحابات التجريبية خصوصا من المناطق المحتلة.وقال ان تصريحات قادة العدو المتكررة تدل على اعتماد المناورة والمماطلة واصرارهم على استمرار احتفاظ الجيش الاسرائيلي بما يسمى المناطق داخل الخط الاصفر.واضاف ان رئيس وزراء العدو نتنياهو لا يريد تقديم اي شيء قبل الانتخابات الاسرائيلية، وان الحديث عن ضغوط اميركية على اسرائيل لم يقترن حتى الان بترجمة عملية.