أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنّس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية وذلك على خلفية إخبار قدّمه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يتعلّق بشبهات حول تقاضي عمولات وهمية وتوظيفات استثمارية تُقدَّر بأكثر من 250 مليون دولار.