انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، على بُعد نحو 300 متر من شاطئ العقيبة – كسروان، جثتي الشقيقين السوريين محمد الحاج (مواليد 1996) ونصر الحاج (مواليد 1993).وتبيّن أنهما كانا بكامل ثيابهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ 120 دولارًا أميركيًا و350 ألف ليرة لبنانية، فيما كان هاتفاهما الخلويان ملفوفين بأكياس من النايلون.ونُقلت الجثتان إلى مرفأ الصيادين في جونية، حيث حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وظروف الوفاة.