نشرت السفارة الفرنسية في لبنان عبر منصة "اكس" ما يلي: "لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، إن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى. وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل على تعزيزه".