أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه رصد السبت عددًا من عناصر حزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته، التي عملت على رصدهم واستهدافهم.وأضاف: "خلال الاشتباك، أُصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة. وقد تم نقل الضابط لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلته".