إصابة ضابط إسرائيلي وعناصر من حزب الله... هذا ما حصل في علي الطاهر
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه رصد السبت عددًا من عناصر حزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته، التي عملت على رصدهم واستهدافهم.
وأضاف: "خلال الاشتباك، أُصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة. وقد تم نقل الضابط لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلته".
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