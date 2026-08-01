وزير الدفاع من الكلية الحربية: الجيش ركيزة الدولة وحامي السيادة
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الكلية الحربية لمعايدة الضباط والتلامذة الضباط بمناسبة عيد الجيش، حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف في الكلية.
وتوجّه اللواء منسى إلى تلامذة الضباط بكلمة، أكّد فيها أن "الكلية الحربية هي منبع الرجولة، ومنها يتعلّم الضباط تحمّل المسؤولية والالتزام بالانضباط".
ولفت إلى أن "مؤسسة الجيش تبقى العمود الفقري للدولة والركيزة الأساسية لحماية الوطن وسيادته"، مشيراً إلى أن "الحياة العسكرية تقوم على التضامن والوفاء والتضحية في سبيل الوطن".
وأشاد ب"تضحيات شهداء الجيش الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن الوطن"، مشدداً على أن "اللبنانيين ينظرون إلى جيشهم بفخر وثقة، وأن رصيد المؤسسة العسكرية يبقى راسخاً في قلوبهم لما قدّمته من تضحيات وعطاءات".
وأشار إلى أن "الجيش، ومنذ تأسيسه، كان الركيزة الأساسية للدولة والوحدة الوطنية، والصخرة الصلبة في مواجهة الأزمات والتحديات"، داعياً التلامذة الضباط إلى "مواصلة مسيرة الشرف والانضباط والوفاء"، مؤكداً أن "الجيش سيبقى صامداً في مواجهة الظروف الصعبة وحامياً للبنان وشعبه".
وفي ختام الزيارة، اجتمع منسى مع عدد من ضباط الكلية، وقدّم لهم التهاني لمناسبة عيد الجيش.
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