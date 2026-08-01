انطلاقاً من إيمان راسخ .بأن الكرامة الإنسانية تبدأ من حق الإنسان في العمل والإنتاج.تم اطلاق مبادرة “كرامتنا”.وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك منازلهم أو أعمالهم بسبب الحرب، من خلال منصة إلكترونية تجمع بين أصحاب المهارات والخبرات من جهة، والأفراد والمؤسسات الباحثين عن خدمات أو كوادر للعمل ضمن المناطق التي يقيم فيها النازحون حالياً، بما يفتح الباب أمام فرص عمل حقيقية تسهم في استعادة الاستقرار النفسي والاعتماد على الذات.وتدعو المبادرة جميع المتضررين إلى زيارة الموقع وتعبئة بياناتهم ومهاراتهم وخبراتهم، ليصار إلى ربطهم بالفرص المناسبة كلما توفرت.كما تتوجه المبادرة إلى أصحاب المؤسسات والشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات أو عمالة، داعيةً إياهم إلى الاستفادة من الطاقات اللبنانية المسجلة عبر المنصة، واللبنانية حصرا" وإعطاء الأولوية لأبناء الوطن الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الحرب، بما يسهم في إعادة وصلهم بسوق العمل وحفظ كرامتهم.وتقف وراء مبادرة “كرامتنا” الإعلامية والزميلة ريميال نعمة، صاحبة الخبرة الطويلة في العمل الإنساني وإدارة المبادرات الإغاثية خلال الحروب والأزمات، بالتعاون مع الدكتور وائل خليل صاحب الباع الطويل في المبادرات الانسانية ومؤسس غروب "دعم اهلنا الكرام "الذي ساهم بمساعدة الاف النازحين خلال الحروب الاخيرة بالإضافة ل مجموعة من الناشطين المدنيين المتطوعين، و تضم أطباء وصيادلة وإعلاميين واختصاصيين من مجالات مختلفة، توحّدهم الرغبة في تحويل التضامن إلى فرص عمل حقيقية تحفظ كرامة الإنسان..وفي هذا الإطار، تتوجه مبادرة “كرامتنا” إلى مختلف وسائلالإعلام اللبنانية والعربية بطلب دعمها في تسليط الضوء على هذا المشروع الإنساني، من خلال تخصيص مساحة له عبر مقابلة أو ريبورتاج أو اية صيغة إعلامية ترونها مناسبة ايمانا منا بأن الإعلام شريك أساسي في إيصال هذه المبادرة إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، وإلى كل من يستطيع أن يساهم في توفير فرصة عمل تحفظ كرامة الإنسانرابط المنصةkarametnalb.comريميال نعمة 03708052د وائل خليل+961 3 963 449