كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: ‏من التفنيصات النقدية والمصرفية القول أن: أبرز أسباب الأزمة كان تثبيت سعر الصرف!‏طيب، وحالياً شو؟ سعر الصرف مثبّت أو عائم؟‏ لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتي مِثلَهُ‏عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ !