خاصّ - استقالة مذهبية في تلفزيون لبنان!
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تبيّن أن استقالة عضو في مجلس إدارة تلفزيون لبنان هي استقالة مذهبية وجاءت على خلفية خلاف ذي طابع طائفي، بعدما ارتبطت باقتراحه استحداث منصب جديد وتخصيصه لموظف محدد بالإسم بما يتعارض مع التوازن داخل مجلس الإدارة، الأمر الذي أثار اعتراضات داخل المؤسسة وانتهى بتقديم الاستقالة.
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