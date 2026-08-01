Tayyar Article
وزير الداخلية الإسباني: الأمور عادت إلى طبيعتها في سبتة
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الرئاسة المصرية: السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية
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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية
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إصابة 11 شخصاً على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في كولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس، وفق السلطات الرسمية
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صحيفة "تليغراف": الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيصوت على عزل إنفانتينو من منصب رئيس "الفيفا" إذا رفض الاستقالة طواعية
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اتحاد نقابات العاملين في الصيد وتربية الأسماك: الاحتلال يطارد الصيادين والسلطة تكتفي بالصمت
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