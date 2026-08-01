كتب النائب نقولا صحناوي عبر حسابه على إكس:

81 سنة من الشرف والمؤسسية والتضحية. بكل مرحلة صعبة مرّ فيها لبنان، كان الجيش اللبناني هو السند والرمز المتبقي لكرامة هيدا الوطن ووحدته. ألف تحية لأرواح الشهداء، ولكل ضابط وعسكري عم يسهروا على أمننا اليوم.