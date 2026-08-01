نفّذت دورية من مكتب الأمن القومي التابع للأمن العام اللبناني في بلدة تبنين جولة تفقدية ميدانية على محطات البنزين المقفلة في البلدة والجوار، ​في إطار متابعته الدؤوبة لشؤون المواطنين وحرصاً على منع استغلال أزمات المحروقات.

وتبين خلال الجولة، أن عدداً من المحطات أُغلق لاسباب غير منطقية، في محاولة لاحتكار مادة البنزين وحرمانه عن الأهالي.

وعلى الفور، أجبر عناصر الدورية أصحاب هذه المحطات على إعادة فتحها فوراً وبدء تزويد سيارات المواطنين بالمادة دون تأخير.