Tayyar Article
وكالة "تسنيم" نقلًا عن مسؤول محلي: الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد في غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة
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01 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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