Tayyar Article
لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل في "التيار" تسلط الضوء على "دور المرأة في الجيش اللبناني"
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01 August 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أقامت لجنة المرأة في هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر لقاءً حواريًا في مكتب القضاء بعنوان “دور المرأة في الجيش اللبناني”، شارك فيه العميد المتقاعد مهى شاهين والعميد المتقاعد المغوار فارس الخوري ، بحضور المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وعضوا المجلس السياسي وليد الأشقر ووديع عقل، إلى جانب عدد من العمداء والعسكر المتقاعدين، ومنسقي ومنسقات الهيئات المحلية، وفعاليات اجتماعية من القضاء.
وتناول اللقاء الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في المؤسسة العسكرية، وأهمية تعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات، لما تتمتع به من انضباط وكفاءة وقدرة عالية على تحمل المسؤولية، بما يسهم في تطوير المؤسسة العسكرية وخدمة الوطن.
واختُتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية عربون تقدير ووفاء للعميدين المتقاعدين الخوري وشاهين، تقديرًا لمسيرتهما الوطنية وعطاءاتهما في خدمة الجيش اللبناني.
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